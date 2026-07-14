ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

LTO: droogte is nu geen rampscenario, kan het wel worden

Economie
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 12:21
anp140726102 1
DEN HAAG (ANP) - De droogte in Nederland is nu nog geen "rampscenario" voor boeren en tuinders in Nederland, maar als het zo warm blijft en er weinig regen valt, kan het dat wel worden. Dat zegt een woordvoerster van land- en tuinbouworganisatie LTO. In steeds meer gebieden mogen boeren geen water meer halen uit sloten en beken om gewassen te beregenen. Tegelijkertijd geldt: hoe droger het wordt, hoe meer water gewassen vragen.
"Het is op dit moment nog niet zo dat iedereen zich druk maakt", benadrukt de zegsvrouw. De afgelopen tijd zijn er vaker periodes van droogte geweest, waarna er uiteindelijk telkens wel weer veel regen viel. Maar op dit moment is het overal in het land al langer droog. "Het kan een rampscenario worden als er geen regen gaat vallen."
Als akkers niet voldoende beregend worden, kunnen gewassen niet goed groeien. Dat kan onder meer problemen opleveren voor de kwaliteit van aardappelen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_62840767

Toprecruiters zijn duidelijk: in deze studies zit de meeste baanzekerheid

231b3d814a2cb2506c246781ef5a4486

De arme Trump raakt steeds verder verstrikt in zijn oorlog. Hij gaat nu tol heffen in de straat van Hormuz.

81XynTdXbzL._AC_UF1000,1000_QL80_

Dit zijn volgens BILD de twee beste betaalbare ventilatoren van 2026

120633089_m

Kamperen in 2026: in dit populaire vakantieland betaal je de hoofdprijs

ANP-563460668

Zo droog was het in Nederland voor het laatst in 1976 — zoveel erger is het nu

61FdgA7NE4L._AC_UF1000,1000_QL80_

Sparen? Probeer de Japanse spaarmethode 'Kakeibo'

Loading