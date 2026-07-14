LTO: droogte is nu geen rampscenario, kan het wel worden

DEN HAAG (ANP) - De droogte in Nederland is nu nog geen "rampscenario" voor boeren en tuinders in Nederland, maar als het zo warm blijft en er weinig regen valt, kan het dat wel worden. Dat zegt een woordvoerster van land- en tuinbouworganisatie LTO. In steeds meer gebieden mogen boeren geen water meer halen uit sloten en beken om gewassen te beregenen. Tegelijkertijd geldt: hoe droger het wordt, hoe meer water gewassen vragen.

"Het is op dit moment nog niet zo dat iedereen zich druk maakt", benadrukt de zegsvrouw. De afgelopen tijd zijn er vaker periodes van droogte geweest, waarna er uiteindelijk telkens wel weer veel regen viel. Maar op dit moment is het overal in het land al langer droog. "Het kan een rampscenario worden als er geen regen gaat vallen."

Als akkers niet voldoende beregend worden, kunnen gewassen niet goed groeien. Dat kan onder meer problemen opleveren voor de kwaliteit van aardappelen.