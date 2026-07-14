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EU-chef Von der Leyen reist woensdag naar Kyiv

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 12:23
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BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen reist woensdag af naar Oekraïne voor een bezoek aan Kyiv, laat haar woordvoerder weten. Het exacte doel van haar bezoek is niet bekendgemaakt. Volgens Politico gaat ze erheen om EU-uitbreiding en defensie te bespreken, maar haar zegsman wil uit "veiligheidsoverwegingen" geen verdere details geven.
Russische drone- en raketaanvallen richtten zich de laatste tijd weer meer op de Oekraïense hoofdstad, waarbij burgerdoden en gewonden zijn gevallen.
In Brussel hebben EU-lidstaten dinsdagochtend ingestemd om een nieuw deel van de Oekraïense onderhandelingen voor toetreding tot de EU te openen. Er zijn nu twee van de zes zogeheten onderhandelingsclusters geopend.
Eurocommissaris Marta Kos (Uitbreiding) herhaalde dinsdagochtend dat wat de Commissie betreft alle onderhandelingsclusters voor Oekraïne geopend kunnen worden. Daarvoor is echter instemming van alle lidstaten nodig.
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