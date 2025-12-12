Tieman bespreekt 'alternatieven' voor bezuiniging infrastructuur

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Robert Tieman van Infrastructuur en Waterstaat bespreekt alternatieven voor de bezuiniging op infrastructuur die bij Prinsjesdag is doorgevoerd, zei hij vrijdag na de ministerraad. Hij wil met het ministerie van Financiën zoeken naar manieren om te voorkomen dat zijn ministerie "disproportioneel zwaar wordt geraakt".

Veel projecten voor auto-, spoor- en vaarwegen worden betaald uit het Mobiliteitsfonds. De hoeveelheid geld die naar dat fonds gaat, groeit elk jaar mee met de stijgende prijzen. Bij Prinsjesdag besloot het kabinet deze 'prijsbijstelling' voor de hele overheid maar deels door te voeren. Dat komt neer op een bezuiniging op infrastructuur, schreef BBB'er Tieman eerder al. Om hoeveel geld het precies gaat, is niet bekend.

De bezuiniging is al in de boeken gezet. Het kabinet moet daardoor ergens anders geld vinden om die ongedaan te maken. Tieman suggereerde om geld "uit het apparaat" te halen, oftewel op ambtenaren te bezuinigen. Dat doet de overheid ook al.