ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tieman bespreekt 'alternatieven' voor bezuiniging infrastructuur

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 14:30
anp121225142 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Robert Tieman van Infrastructuur en Waterstaat bespreekt alternatieven voor de bezuiniging op infrastructuur die bij Prinsjesdag is doorgevoerd, zei hij vrijdag na de ministerraad. Hij wil met het ministerie van Financiën zoeken naar manieren om te voorkomen dat zijn ministerie "disproportioneel zwaar wordt geraakt".
Veel projecten voor auto-, spoor- en vaarwegen worden betaald uit het Mobiliteitsfonds. De hoeveelheid geld die naar dat fonds gaat, groeit elk jaar mee met de stijgende prijzen. Bij Prinsjesdag besloot het kabinet deze 'prijsbijstelling' voor de hele overheid maar deels door te voeren. Dat komt neer op een bezuiniging op infrastructuur, schreef BBB'er Tieman eerder al. Om hoeveel geld het precies gaat, is niet bekend.
De bezuiniging is al in de boeken gezet. Het kabinet moet daardoor ergens anders geld vinden om die ongedaan te maken. Tieman suggereerde om geld "uit het apparaat" te halen, oftewel op ambtenaren te bezuinigen. Dat doet de overheid ook al.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

129280670_m

Met deze sluwe truc komt kanker terug na een behandeling

229540934_m

Zo vaak moet je écht je lakens wassen (en je doet het waarschijnlijk te weinig)

36334632_l

De 7 verborgen gezichten van psychische mishandeling in je relatie

Scherm­afbeelding 2025-12-12 om 06.33.35

Wetenschappers openden een 3000 jaar oude krokodil. Ze wisten niet wat ze zagen

193627675_l

Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

Loading