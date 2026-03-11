ECONOMIE
LTO vreest hogere kosten voor boeren door oorlog in Midden-Oosten

Economie
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 11:40
anp110326126 1
DEN HAAG (ANP) - Land- en tuinbouworganisatie LTO vreest dat Nederlandse boeren te maken krijgen met hogere kosten door de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor is de Straat van Hormuz afgesloten, een belangrijke zeestraat voor het vervoeren van olie en vloeibaar gemaakt aardgas (lng).
De oorlog heeft geleid tot forse stijgingen van de olie- en gasprijzen. LTO zegt dat de impact voor boeren afhangt van hoe lang het conflict duurt. "Als energie duurder wordt, stijgen ook de kosten op het boerenbedrijf, bijvoorbeeld voor kunstmest, brandstof en transport."
LTO vreest dat de ontwikkelingen ook de voedselproductie zullen raken. "Boeren en tuinders zijn afhankelijk van energie, kunstmest, veevoer en andere grondstoffen. Kostenstijgingen moeten uiteindelijk in de markt worden terugverdiend om productie mogelijk te houden", aldus de belangenvereniging.
Deze druk komt volgens LTO ongelegen, omdat veel boeren de afgelopen maanden al te maken kregen met fors gedaalde prijzen voor bijvoorbeeld aardappelen, granen, suiker en melk.
