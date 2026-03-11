ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verstappen hoopt in Shanghai meer voorin mee te strijden

Sport
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 11:33
anp110326125 1
SHANGHAI (ANP) - Max Verstappen hoopt komend weekend in de Formule 1-race van Shanghai nadrukkelijker voorin mee te doen. "Het was fijn om weer te racen en het was veelbelovend om te zien dat we een goede comeback maakten. Maar er is nog veel te doen en er zijn veel lessen die we uit de eerste race kunnen trekken. We hopen deze week meer mee te doen in de strijd", liet de viervoudig wereldkampioen weten via zijn team Red Bull.
Verstappen eindigde bij de openingsrace in Australië afgelopen weekend als zesde, na als twintigste te zijn gestart na een crash in de kwalificatie. In China zijn er extra punten te verdienen in de eerste sprintrace van het seizoen. "Dat betekent dat we minder tijd hebben om aan de afstelling van de auto te werken, dus we moeten zorgen dat we meteen goed van start gaan."
Verstappen liet al veelvuldig weten niets te hebben met de nieuwe motor, die voor de helft elektrisch wordt aangedreven. Ook na zijn inhaalrace in Melbourne zag hij geen lichtpuntjes. "Ik zie ze niet", zei hij.
loading

POPULAIR NIEUWS

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

121766530_m

Darmkanker: deze vleeswaren kun je beter niet meer eten

generated-image (2)

Odido liet jarenlang expres gegevens van klanten uitlekken

294840845_m

De meest gestolen items uit de supermarkt: ’Mensen stelen niet om te kunnen eten’

ANP-545084878

Zo ziet Fajah Lourens eruit na cosmetische ingrepen: "Mijn ogen staan nog een beetje foxy"

159980876_m

Een simpele foto van je hand kan een dodelijke ziekte onthullen

Loading