Luchthaven Frankfurt verwerkt 6,3 miljoen passagiers in augustus

Economie
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 7:58
anp110925062 1
FRANKFURT (ANP) - De luchthaven van Frankfurt, de grootste van Duitsland, heeft in de vakantiemaand augustus ongeveer 6,3 miljoen passagiers verwerkt. Dat is een stijging van ruim 4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt luchthavenexploitant Fraport.
Volgens Fraport was er grote vraag naar reizen naar zonbestemmingen zoals Italië en Griekenland, maar ook naar landen als Noorwegen en Tsjechië. Daarnaast werd meer gevlogen naar het Midden-Oosten, waaronder op Libanon en Israël. Azië was ook een populaire bestemming met reizen naar bijvoorbeeld Sri Lanka en Thailand.
De drukste dag van dit jaar werd gemeten op 3 augustus toen ruim 221.000 reizigers werden verwelkomd.
Frankfurt, de thuisbasis van Lufthansa, behoort samen met London Heathrow, Schiphol en Paris-Charles de Gaulle tot de grootste luchthavens van West-Europa. Fraport is ook uitbater van vliegvelden in Griekenland, Turkije, Bulgarije en elders in de wereld.
