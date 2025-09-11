In VS vastgehouden Zuid-Koreanen vrijgelaten

SEOUL (ANP/RTR) - De honderden Zuid-Koreanen die in de Verenigde Staten werden gearresteerd bij een inval in een batterijfabriek worden vrijgelaten. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Ze zullen binnenkort naar de luchthaven vertrekken, waar de Zuid-Koreaanse regering de opgepakte staatsburgers met een vliegtuig uit de VS haalt.

Het gaat om mensen die vorige week door immigratiedienst ICE werden gearresteerd bij een inval in een batterijfabriek voor elektrische auto's in Georgia. Amerikaanse autoriteiten verdachten de arbeiders ervan illegaal in de VS te zijn of zonder de juiste papieren te werken bij de bouw van de accufabriek van Hyundai en LG Energy Solution.

Een door Seoul gecharterd vliegtuig met de Zuid-Koreaanse werknemers zou eigenlijk woensdag vertrekken, maar de vlucht werd uitgesteld. Volgens zakenkrant Financial Times stelde president Donald Trump de uitzetting uit, omdat hij had voorgesteld dat ze zouden blijven om Amerikanen op te leiden.