ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

In VS vastgehouden Zuid-Koreanen vrijgelaten

Economie
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 8:16
anp110925064 1
SEOUL (ANP/RTR) - De honderden Zuid-Koreanen die in de Verenigde Staten werden gearresteerd bij een inval in een batterijfabriek worden vrijgelaten. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Ze zullen binnenkort naar de luchthaven vertrekken, waar de Zuid-Koreaanse regering de opgepakte staatsburgers met een vliegtuig uit de VS haalt.
Het gaat om mensen die vorige week door immigratiedienst ICE werden gearresteerd bij een inval in een batterijfabriek voor elektrische auto's in Georgia. Amerikaanse autoriteiten verdachten de arbeiders ervan illegaal in de VS te zijn of zonder de juiste papieren te werken bij de bouw van de accufabriek van Hyundai en LG Energy Solution.
Een door Seoul gecharterd vliegtuig met de Zuid-Koreaanse werknemers zou eigenlijk woensdag vertrekken, maar de vlucht werd uitgesteld. Volgens zakenkrant Financial Times stelde president Donald Trump de uitzetting uit, omdat hij had voorgesteld dat ze zouden blijven om Amerikanen op te leiden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534884181

Zo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terug

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

e63ab28b-8d38-3652-8b53-81ac8389dd8d

Kevin en zijn hond staan oog in oog met 'speelse' wolf: “Je moet laten zien dat je gevaarlijk bent”

225017384_m

Deze ‘slaapschakelaar’ bouwt spieren op, verbrandt vet en houdt je brein scherp

ANP-523572372

Waarom hebben wasmachines een raampje en vaatwassers niet?

IMG_2442

5 trucs om slimmer te lijken dan je bent

Loading