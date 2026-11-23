KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - De luchthaven van Kopenhagen wil fors uitbreiden om het stijgende aantal passagiers te kunnen verwerken. Het vliegveld in de Deense hoofdstad wil daarmee ook zijn positie als internationaal knooppunt versterken.

De luchthaven rekent voor dit jaar op een recordaantal van 34,5 miljoen passagiers. De uitbreiding moet zorgen voor een jaarlijkse capaciteit van wel 55 miljoen reizigers. Topman Christian Poulsen van Copenhagen Airports zegt dat Denemarken als klein land met een open economie zeer afhankelijk is van goede verbindingen met de rest van de wereld.

De Scandinavische maatschappij SAS is een belangrijke gebruiker van de luchthaven en wil zijn aanwezigheid in Kopenhagen verder uitbreiden. SAS maakte in juli bekend voor meer dan 10 miljard dollar veertig vliegtuigen van Airbus te kopen om het aanbod op langere routes te vergroten. De luchthaven is ook van groot belang voor de Deense export.

SAS wordt overgenomen door Air France-KLM, al loopt die overname wel vertraging op.