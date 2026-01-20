Luchthaven Schiphol stopt met X om beperkt bereik en toename haat

Schiphol is niet langer actief op socialemediaplatform X. Volgens de luchthaven is het bereik van X te beperkt, terwijl er zorgen zijn over een toename van desinformatie en haat op het platform.

"Het organische bereik is te beperkt, de relevantie van het platform neemt af en de algemene toon op X is steeds negatiever", meldt een woordvoerder van Schiphol. De luchthaven blijft berichten op het voormalige Twitter wel monitoren voor mogelijk relevante ontwikkelingen, maar reageert niet meer op posts.

Meerdere Nederlandse organisaties zijn vertrokken van X. Sinds juni plaatst bijvoorbeeld de NS geen reisinformatie meer op het door Elon Musk opgekochte platform. Nieuwsmedia als de Volkskrant en de NOS zijn gestopt met het plaatsen van nieuwsberichten op X.