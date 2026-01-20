ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Luchthaven Schiphol stopt met X om beperkt bereik en toename haat

Economie
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 18:17
bijgewerkt om dinsdag, 20 januari 2026 om 18:59
anp200126211 1
 Schiphol is niet langer actief op socialemediaplatform X. Volgens de luchthaven is het bereik van X te beperkt, terwijl er zorgen zijn over een toename van desinformatie en haat op het platform.
"Het organische bereik is te beperkt, de relevantie van het platform neemt af en de algemene toon op X is steeds negatiever", meldt een woordvoerder van Schiphol. De luchthaven blijft berichten op het voormalige Twitter wel monitoren voor mogelijk relevante ontwikkelingen, maar reageert niet meer op posts.
Meerdere Nederlandse organisaties zijn vertrokken van X. Sinds juni plaatst bijvoorbeeld de NS geen reisinformatie meer op het door Elon Musk opgekochte platform. Nieuwsmedia als de Volkskrant en de NOS zijn gestopt met het plaatsen van nieuwsberichten op X.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544031134

Meedoen? Petitie voor boycot WK voetbal ruim 50.000 keer ondertekend

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

9effc1f6-40d2-4845-a82c-5db985f15091 (1)

De baas van ICE ziet er uit als een officier uit een nazi-film. Dat is blijkbaar opzettelijk

shutterstock_2492078929

Waarom vrouwen (vaak) vallen voor foute mannen

gandr-collage (2)

Musk dreigt Ryanair te kopen

272760399_m

Waarom Scandinaviërs zonder zon toch geen winterdip hebben

Loading