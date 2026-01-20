Nico Garstman maakte Nieuwsfoto van het Jaar 2025

DEN HAAG (ANP) - Nico Garstman heeft met zijn foto van de rellen op het Haagse Malieveld in september de Nieuwsfoto van het Jaar 2025 gewonnen bij de jaarlijkse verkiezing van Stichting Nieuwsfoto. In de sportcategorie ging de prijs naar ANP-fotograaf Robin van Lonkhuijsen voor zijn foto van shorttrackster Xandra Velzeboer.

De foto van freelancer Garstman toont volgens de jury "chaos op een indrukwekkende wijze, met in het middelpunt een brandende politieauto". Van Lonkhuijsen maakte indruk met "een perfect getimede en gecomponeerde foto" van Velzeboer.

De publieksprijs voor beste nieuwsfoto gaat naar John van der Tol met zijn foto van de bloemenzee voor de vermoorde 17-jarige Lisa. De sportpublieksprijs is voor Broer van den Boom. Hij legde de ontlading van voetballer Mats Deijl en de andere spelers van Go Ahead Eagles vast na de winst van de KNVB-beker.

Dolle Mina's

De prijs voor de Regionale Nieuwsfoto van het Jaar is door de jury toegekend aan Corné Sparidaens, voor zijn foto van het protest 'Wij eisen de nacht op' van de Dolle Mina's voor het Academiegebouw in Groningen. Het publiek koos voor een beeld van Joris van Gennip. Hij maakte een foto van een actie van klimaatactivisten tegen een cruiseschip in de haven van Amsterdam. De winnende publieksprijs van kinderen ging naar een foto van F-35's door Norbert Voskens.

De jury's stonden onder leiding van voormalig Tweede Kamerlid en minister Pia Dijkstra (Nieuwsfoto), NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg (Sportfoto) en oud-burgemeester van Schiermonnikoog Ineke van Gent (Regio). Zij kozen de winnaars uit ruim 800 ingezonden foto's van 95 fotografen.