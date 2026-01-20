ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog steeds niet over je ex heen? Volgens onderzoek is een rebound-relatie de oplossing

Liefde, relaties, geluk
door Nina van der Linden
dinsdag, 20 januari 2026 om 18:35
ANP-540171912
Na een break-up hoor je steevast het advies: eerst jezelf terugvinden, geen nieuwe liefde, vooral niet te snel verdergaan. Rebound-relaties hebben dan ook een slechte naam. Ze zouden oppervlakkig zijn, ongezond en gedoemd te mislukken. Maar nieuw psychologisch onderzoek zet daar een stevige kanttekening bij. Soms is het namelijk helemaal geen slecht idee.
Onderzoekers uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk volgden ruim achthonderd jongvolwassenen die net een relatie hadden beëindigd. Ze onderzochten hoe het hen mentaal verging in de weken en maanden daarna. Wat bleek? De groep die bewust single bleef, bleef vaker hangen in piekergedachten, verdriet en zelftwijfel. Degenen die zich juist openstelden voor een nieuwe romantische ervaring – hoe pril of tijdelijk ook – herstelden sneller.
Dat had minder te maken met diepe verliefdheid dan met iets anders: beweging. Een nieuwe connectie, zelfs zonder grote toekomstplannen, doorbreekt het eindeloze herhalen van oude gesprekken, ruzies en ‘wat-als’-scenario’s. Het geeft weer een gevoel van aantrekkelijkheid en bevestigt dat je meer bent dan iemands ex. Dat werkt als mentale reset.
De onderzoekers wijzen erop dat niet de duur of ernst van zo’n rebound telt, maar het effect op je aandacht. Je brein krijgt nieuwe prikkels en minder ruimte om vast te blijven zitten in het verleden. Of, zoals een oud boeddhistisch idee het samenvat: naast de pijn van het verlies zelf, doen we ons vaak extra pijn door te blijven malen. Die tweede klap kun je soms voorkomen door je blik voorzichtig weer naar voren te richten.
Dat betekent niet dat iedereen direct moet daten na een breuk. Rouw, praten met vrienden en soms professionele hulp blijven belangrijk. Maar het idee dat je per se lange tijd alleen moet zijn om goed te helen, klopt niet voor iedereen.
Bron: Metro

Lees ook

Een goede relatie zit in deze vijf simpele gewoontesEen goede relatie zit in deze vijf simpele gewoontes
Waarom de beste seks ter wereld je relatie toch niet redtWaarom de beste seks ter wereld je relatie toch niet redt
Tien dingen waar vrouwen zich het meest aan ergeren in een relatieTien dingen waar vrouwen zich het meest aan ergeren in een relatie
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544031134

Meedoen? Petitie voor boycot WK voetbal ruim 50.000 keer ondertekend

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

9effc1f6-40d2-4845-a82c-5db985f15091 (1)

De baas van ICE ziet er uit als een officier uit een nazi-film. Dat is blijkbaar opzettelijk

shutterstock_2492078929

Waarom vrouwen (vaak) vallen voor foute mannen

gandr-collage (2)

Musk dreigt Ryanair te kopen

272760399_m

Waarom Scandinaviërs zonder zon toch geen winterdip hebben

Loading