Nog steeds niet over je ex heen? Volgens onderzoek is een rebound-relatie de oplossing

Na een break-up hoor je steevast het advies: eerst jezelf terugvinden, geen nieuwe liefde, vooral niet te snel verdergaan. Rebound-relaties hebben dan ook een slechte naam. Ze zouden oppervlakkig zijn, ongezond en gedoemd te mislukken. Maar nieuw psychologisch onderzoek zet daar een stevige kanttekening bij. Soms is het namelijk helemaal geen slecht idee.

Onderzoekers uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk volgden ruim achthonderd jongvolwassenen die net een relatie hadden beëindigd. Ze onderzochten hoe het hen mentaal verging in de weken en maanden daarna. Wat bleek? De groep die bewust single bleef, bleef vaker hangen in piekergedachten, verdriet en zelftwijfel. Degenen die zich juist openstelden voor een nieuwe romantische ervaring – hoe pril of tijdelijk ook – herstelden sneller.

Dat had minder te maken met diepe verliefdheid dan met iets anders: beweging. Een nieuwe connectie, zelfs zonder grote toekomstplannen, doorbreekt het eindeloze herhalen van oude gesprekken, ruzies en ‘wat-als’-scenario’s. Het geeft weer een gevoel van aantrekkelijkheid en bevestigt dat je meer bent dan iemands ex. Dat werkt als mentale reset.

De onderzoekers wijzen erop dat niet de duur of ernst van zo’n rebound telt, maar het effect op je aandacht. Je brein krijgt nieuwe prikkels en minder ruimte om vast te blijven zitten in het verleden. Of, zoals een oud boeddhistisch idee het samenvat: naast de pijn van het verlies zelf, doen we ons vaak extra pijn door te blijven malen. Die tweede klap kun je soms voorkomen door je blik voorzichtig weer naar voren te richten.

Dat betekent niet dat iedereen direct moet daten na een breuk. Rouw, praten met vrienden en soms professionele hulp blijven belangrijk. Maar het idee dat je per se lange tijd alleen moet zijn om goed te helen, klopt niet voor iedereen.