Luchthavens Brussel en Charleroi platgelegd door staking

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Op Brussels Airport zijn woensdag zoals verwacht alle vertrekkende vluchten geannuleerd door een landelijke staking in België tegen het beleid van de federale regering. Ook luchthavenpersoneel doet mee aan de staking, die eerder al is aangekondigd. Op de luchthaven van Charleroi is het vliegverkeer stilgelegd, er vertrekken geen vluchten en er komen ook geen toestellen aan.

De vertrekhallen zijn bijna leeg, zeggen woordvoerders van de luchthavens. Enkele passagiers, vooral uit het buitenland, wisten niets van de staking en zijn naar de luchthavens afgereisd.

De landelijke vakbondsacties vonden dit jaar al meerdere keren plaats. Deze waren niet direct gericht tegen Brussels Airport, maar tegen hervormingsplannen van de federale regering. Verschillende sectoren deden daaraan mee. Ook bagageafhandelaars en beveiligers op de luchthaven sloten zich aan. Daardoor moesten meerdere keren vluchten worden geannuleerd.