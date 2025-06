NSC na draai VVD over CO2-taks: gooit eigen minister voor de bus

DEN HAAG (ANP) - De draai van de VVD over de nationale CO2-heffing voor de industrie wekt verbazing en irritatie bij oppositiepartijen, maar ook bij regeringspartij NSC. De liberalen stemmen woensdag voor een oproep om de heffing zo snel mogelijk af te schaffen, terwijl ze eerder tegen waren. "VVD neemt afscheid van klimaat en gooit eigen klimaatminister voor de bus", zegt NSC-Kamerlid Folkert Idsinga op X.

Idsinga wijst erop dat de CO2-heffing voor honderden miljoenen aan belastingopbrengsten in de boeken staat. Daarmee is het schrappen ervan, waar ook BBB overigens voor is, volgens hem strijdig met de aan de formatietafel gemaakte afspraken. De na het vertrek van de PVV overgebleven coalitiepartijen verschillen toch al van mening over hoe hard die afspraken nog zijn nu het kabinet gevallen is.

De nationale CO2-heffing was "een rotmaatregel", erkent Idsinga. Maar hij wijst er ook op dat de VVD medeverantwoordelijk is voor de invoering in 2021. De belasting moest bedrijven tot verduurzaming aanzetten. De laatste tijd is er veel kritiek op, omdat bedrijven toch al kampen met hoge energielasten. De heffing zou hun concurrentiepositie ten opzichte van andere EU-landen ondergraven.

Waarschuwing Hermans

VVD-klimaatminister Sophie Hermans waarschuwde eerder dat het schrappen van de heffing de vergroening van de industrie zou ondermijnen. D66'er Ilana Rooderkerk stelt dan ook dat de VVD "danst op het graf" van haar eigen klimaatbeleid. "Vervuilende achterlopende bedrijven worden beloond terwijl de echte groene koplopers hier de dupe van worden."

Ook Suzanne Kröger van GroenLinks-PvdA is kritisch. "Het plan om vervuiling te belasten, innovatie aan te jagen en de industrie te verduurzamen gaat in de prullenbak."