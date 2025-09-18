De American Dream in een nieuw jasje: iedereen wil influencer worden

Jake en Logan Paul hebben een storm van kritiek over zich heen gekregen: ze zijn beschuldigd van wangedrag, belachelijk gemaakt in memes en meermaals gecanceld. Hun muziekvideo It’s Everyday Bro staat zelfs in de top twintig van meest gedislikete video’s op YouTube. Toch is hun opkomst ronduit indrukwekkend.

Het liefje van Jutta Leerdam en zijn broer begonnen met korte filmpjes op Vine, dat al snel miljoenen volgers opleverde. Toen het platform ophield te bestaan, stapten ze over naar YouTube en later naar andere sociale media. Hun mix van stunts, muziek en zelfs bokswedstrijden leverde niet alleen aandacht op, maar ook miljoenen. Samen zijn ze inmiddels zo’n 80 miljoen dollar waard.

Populairste beroep

Hun succesverhaal lijkt verdacht veel op de klassieke Amerikaanse droom: gewone jongens die zich met lef en doorzettingsvermogen naar de top werken. Alleen speelt het zich niet af in fabrieken of kantoren, maar op het internet. De Pauls zijn uitgegroeid tot het boegbeeld van de influencer-droom: de hoop om via likes, views en volgers een fortuin en beroemdheid te vergaren.

En die droom spreekt aan. Een onderzoek uit 2022 liet zien dat meer dan de helft van de jonge Amerikanen influencer wil worden. Het 'beroep' is populairder nog dan arts, atleet of filmster. Voor ouders was dat even schrikken, maar de aantrekkingskracht is duidelijk: sociale media lijken toegankelijker dan traditionele carrières, je hebt geen diploma's nodig en hoeft niet jaren te buffelen om aan de top te komen.

De Amerikaanse droom onder druk

De klassieke versie van de American Dream – een groot huis met een wit hek, een stabiele baan en meer verdienen dan je ouders – staat onder druk. Economische mobiliteit is afgenomen. Waar 90 procent van de kinderen uit de jaren ’40 en ’50 meer verdiende dan hun ouders, is dat voor de generatie uit de jaren ’80 nog maar de helft. Fabrieksbanen verdwenen, vaste contracten werden schaarser en voor wie onderaan begon, bleef het daar vaak bij.

Toch leeft het geloof dat hard werken loont nog sterk in de VS. Zeven op de tien Amerikanen geloven dat armoede te overwinnen is met inzet en discipline, aanzienlijk meer dan in Europa. Dat idee, of het nu klopt of niet, blijft krachtig.

Een nieuwe mythe

Influencers vormen tegenwoordig het bewijs dat het kan. Voor miljoenen jongeren zijn de Paul-broers hét voorbeeld. Logan Paul vatte dat na zijn bokspartij tegen Floyd Mayweather kernachtig samen: “Dit bewijst dat de kansen te verslaan zijn. Iedereen kan het. Iedereen kan grootse dingen bereiken.”

Of dat voor de meesten werkelijkheid wordt, is twijfelachtig. Maar als cultureel verhaal leeft de influencer-droom net zo sterk als de klassieke American Dream ooit deed.