Luchtvaart VS dreigt met rechtszaak over krimpplannen Schiphol

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse luchtvaartbrancheorganisatie Airlines for America (A4A) dreigt een rechtszaak aan te spannen tegen het kabinet over de krimpplannen voor luchthaven Schiphol om geluidshinder tegen te gaan. Dat staat in een brief die is verzonden aan minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) waar eerder al De Telegraaf over schreef. Bij A4A zijn maatschappijen aangesloten als Delta Air Lines, United Airlines, JetBlue, American Airlines en ook de vrachtvervoerders FedEx en UPS.

Volgens de organisatie is bij de procedure voor de krimp van Schiphol de zogeheten 'evenwichtige aanpak' (Balanced Approach) niet correct uitgevoerd. Het kabinet wil het aantal vliegbewegingen op de luchthaven terugdringen naar een maximaal aantal van 478.000 starts en landingen per jaar. Momenteel is er een jaarlijks maximum van 500.000 vluchten.