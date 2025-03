Zo idioot veel alcohol had Tom Waes gedronken toen hij in de auto stapte en zichzelf bijna dood reed

Tom Waes was ladderzat toen hij na een avondje uit besloot dat het een goed idee was om zonder gordel in zijn Porsche Carrera naar huis te rijden in Antwerpen. Hij botste zaterdagnacht 29 november frontaal op een pijlwagen en ontsnapte ternauwernood aan de dood.

Waes had een alcoholpromillage van 2,44 in zijn bloed. Dat staat ongeveer gelijk aan 14 standaardglazen, dus een biertje of glas wijn bijvoorbeeld. "Dat is heel hoog, we kunnen zeggen dat iemand dan dronken is", zegt toxicoloog Christophe Stove van de Universiteit van Gent tegen VRT Nieuws. "De toegelaten limiet ligt op 0,5 promille, dus dit is ongeveer 5 keer de toegestane hoeveelheid."

"Hoeveel glazen iemand nu kan drinken om onder de toegestane limiet te blijven, hangt ook af van de lichaamsbouw. Zo zou een zwaarder persoon meer kunnen drinken dan iemand met een lichtere lichaamsbouw", aldus Stove.

Maar 2,44 promille alcohol is voor iedereen veel en veel te veel. "Geen enkele bestuurder kan dan nog het verkeer inschatten, vanzelfsprekend ook niet iemand met een zwaardere lichaamsbouw."

Bron: VRT Nieuws