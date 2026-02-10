Luchtvaart waarschuwt voor wachttijden door EU-registratiesysteem

BRUSSEL (ANP) - Europese koepelorganisaties voor de luchtvaart waarschuwen dat een nieuw Europees registratiesysteem op luchthavens leidt tot aanzienlijke vertragingen voor passagiers van buiten de Europese Unie. Als er niet onmiddellijk maatregelen worden genomen, dreigen in de drukke zomermaanden ernstige verstoringen, waarbij wachttijden kunnen oplopen tot vier uur of meer. Dat stellen onder meer de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA en koepelorganisatie van luchthavens ACI Europe.

Het zogeheten Entry/Exit System (EES) werd vorig jaar in 29 landen ingevoerd om het grenstoezicht te verbeteren. Het verving het handmatig stempelen van paspoorten. De EU had geen zicht op hoeveel mensen precies voor een korte periode in het Schengengebied zijn en op tijd weggaan. Het nieuwe systeem zou dit moeten oplossen.

De luchtvaartorganisaties signaleren hierdoor echter nu al buitensporige wachttijden tot wel twee uur bij de grenscontroles op luchthavens. Volgens de luchtvaart verergeren de problemen door onder meer een "chronisch personeelstekort" bij de grenscontrole en "onopgeloste technologische problemen, met name bij grensautomatisering".

Complete kloof

"Er gaapt een complete kloof tussen de perceptie van de EU-instellingen dat het EES goed functioneert en de werkelijkheid, waarin niet-EU-reizigers te maken krijgen met enorme vertragingen en overlast. Hier moet onmiddellijk een einde aan komen", zegt directeur van ACI Europe Olivier Jankovec. "We moeten realistisch zijn over wat er gebeurt in de drukke zomermaanden, wanneer het verkeer op Europese luchthavens verdubbelt. De invoering van het EES moet flexibel zijn en kunnen inspelen op de operationele realiteit", vervolgt hij.

De luchtvaartorganisaties hebben Eurocommissaris Magnus Brunner in een brief gevraagd om met oplossingen voor de kwestie te komen. Schiphol gaf in oktober vorig jaar aan dat tweehonderd nieuwe medewerkers werden ingezet om te voorkomen dat de invoering van het registratiesysteem zou zorgen voor chaotische taferelen en lange wachtrijen.