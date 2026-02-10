Pride-vlag verwijderd van lhbti-monument in New York

NEW YORK (ANP) - In New York is de pride-vlag verwijderd van het Stonewall National Monument, dat belangrijk is voor lhbti'ers. Dit gebeurde na een instructie van de Amerikaanse regering over het vlaggenbeleid, melden Amerikaanse media zoals The New York Times en NBC News.

Het monument eert de opstand die begon nadat de politie in 1969 een inval deed in de homobar The Stonewall Inn. De inval leidde tot drie dagen protesten en rellen. Deze gebeurtenissen worden gezien als een keerpunt in de strijd voor lhbti-rechten. De bar, het aangrenzende park en omliggende straten zijn sinds 2016 een nationaal monument. De pride-vlag hangt nu niet meer aan de vlaggenmast in het park.

Media melden dat de Amerikaanse dienst voor nationale parken (NPS) verwijst naar een memo waarin staat dat "op vlaggenmasten die door de NPS worden beheerd alleen de Amerikaanse vlag en andere door het Congres of het departement goedgekeurde vlaggen worden gehesen, met enkele beperkte uitzonderingen".

'Woedend'

Burgemeester Zohran Mamdani, die begin dit jaar aantrad, zegt "woedend" te zijn over de verwijdering van de vlag. "New York is de geboorteplaats van de moderne lhbti+-rechtenbeweging en geen enkele daad van uitwissing zal die geschiedenis ooit veranderen of het zwijgen opleggen", verklaart hij via sociale media.

De lege vlaggenmast werd volgens Amerikaanse media maandagochtend opgemerkt. Het is niet duidelijk wanneer de vlag precies is weggehaald. Een lokale functionaris heeft tegen The New York Times gezegd dat er plannen zijn om donderdag de pride-vlag opnieuw te hijsen tijdens een demonstratie.