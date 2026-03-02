ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ministerie ziet nog geen gastekorten, wel hogere prijzen

Economie
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 15:37
anp020326174 1
DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ziet "geen tekenen van fysieke tekorten" aan gas, nu Qatar de productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) heeft stilgelegd. Dat laat een woordvoerder weten. Wel stijgen de prijzen op de internationale gasmarkt.
Nederland is voor de gasvoorziening deels afhankelijk van de import van lng, maar voert deze brandstof zelf niet rechtstreeks in uit Qatar. Andere Europese landen doen dat wel, waardoor lng uit deze Golfstaat wel in Nederland terecht kan komen.
De Nederlandse gasopslagen zaten aan het begin van deze winter minder vol dan eigenlijk was afgesproken. De voorraad is dan ook verder uitgeput dan normaal op dit moment in het jaar. De opslagen zijn nog voor 10 procent gevuld.
De gasreserves worden doorgaans in de periode van april tot en met oktober weer geleidelijk gevuld. Als de oorlog in Iran langdurig tot hogere prijzen leidt, kan dat dit jaar kostbaarder worden. "We houden het nauwlettend in de gaten", aldus de woordvoerder.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

ANP-358584782

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ee744b018eaafee7c65a8752d15c30f4975ca7a6

Wat valt te verwachten voor de (Nederlandse) economie door Iran

anp020326090 1

Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

Loading