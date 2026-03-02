Ministerie ziet nog geen gastekorten, wel hogere prijzen

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ziet "geen tekenen van fysieke tekorten" aan gas, nu Qatar de productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) heeft stilgelegd. Dat laat een woordvoerder weten. Wel stijgen de prijzen op de internationale gasmarkt.

Nederland is voor de gasvoorziening deels afhankelijk van de import van lng, maar voert deze brandstof zelf niet rechtstreeks in uit Qatar. Andere Europese landen doen dat wel, waardoor lng uit deze Golfstaat wel in Nederland terecht kan komen.

De Nederlandse gasopslagen zaten aan het begin van deze winter minder vol dan eigenlijk was afgesproken. De voorraad is dan ook verder uitgeput dan normaal op dit moment in het jaar. De opslagen zijn nog voor 10 procent gevuld.

De gasreserves worden doorgaans in de periode van april tot en met oktober weer geleidelijk gevuld. Als de oorlog in Iran langdurig tot hogere prijzen leidt, kan dat dit jaar kostbaarder worden. "We houden het nauwlettend in de gaten", aldus de woordvoerder.