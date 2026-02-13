Luchtvaartbranche noemt dividenduitkering Schiphol 'wrang'

SCHIPHOL (ANP) - BARIN, de organisatie die de belangen van luchtvaartmaatschappijen in Nederland behartigt, vindt het "wrang" dat Schiphol dit jaar dividend gaat uitkeren aan zijn aandeelhouders en dan met name de gemeente Amsterdam. De gemeente laat zich doorgaans kritisch uit over Schiphol, maar vangt nu ook ruim dividend, stelt voorzitter Marnix Fruitema.

Schiphol keert over 2025 in totaal 162 miljoen euro dividend uit aan zijn aandeelhouders. De Nederlandse staat en de gemeente Amsterdam zijn respectievelijk de grootste en op een na grootste aandeelhouders van de luchthaven.

Tegelijkertijd wordt de winst van het luchthavenbedrijf volgens BARIN "gerealiseerd over de ruggen van luchtvaartmaatschappijen". Afgelopen jaar stegen de tarieven die maatschappijen moeten betalen voor het gebruik van Schiphol met 41 procent. Dat was de voornaamste reden dat de omzet van Schiphol flink steeg. Dat de tarieven nu voor de komende jaren worden bevroren, noemt Fruitema "mosterd na de maaltijd".