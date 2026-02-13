Merz en Macron spreken stilletjes over Europese nucleaire paraplu

MÜNCHEN (ANP) - Duitsland en Frankrijk zijn in overleg over de bescherming van Europa met kernwapens, zegt bondskanselier Friedrich Merz. Frankrijk, de enige kernmacht in de Europese Unie, heeft de afgelopen tijd meermaals gezegd dat het wel wil praten over het uitbreiden van zijn 'nucleaire paraplu' buiten Frankrijk zelf.

"Ik heb vertrouwelijke besprekingen gevoerd met de Franse president over Europese nucleaire afschrikking", zei Merz in de openingstoespraak van de grote veiligheidsconferentie in München. Europa denkt na over zijn nucleaire bescherming sinds de banden met de VS onder president Donald Trump zijn verslechterd. Decennialang rekenden Europese bondgenoten erop dat het kernarsenaal van de grote beschermheer vijanden van Europa zou afschrikken.

Het Franse nucleaire arsenaal is veel kleiner en minder veelzijdig dan het Amerikaanse.