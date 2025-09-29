Brekelmans laakt relativeren Russische drones door bondgenoten

WARSCHAU (ANP) - Defensieminister Ruben Brekelmans hekelt de "afzwakkende" woorden van bondgenoten over de schendingen van het NAVO-luchtruim door Rusland. Het moet volgens hem uit zijn met het eindeloze gepalaver. "We zouden altijd achter een land moeten gaan staan dat onder druk staat van Rusland", zei de demissionair minister tijdens een veiligheidsconferentie in Polen.

Dat is een van de lessen die de NAVO en de EU moeten trekken uit de Russische drones en vliegtuigen die de afgelopen weken onder meer Polen en Estland binnenvlogen, zei Brekelmans. Als een getroffen land daarover uitgesproken stelling neemt, "zie je de andere NAVO- en EU-landen hun taal verzachten", constateert hij. "En dan krijg je die eindeloze discussies."

"Als een individueel land een bepaalde stap neemt, dan moeten we dat land allemaal steunen", stelde Brekelmans. De Amerikaanse president Trump opperde na de drones in Polen dat die een vergissing zouden zijn. Bondgenoten als Duitsland pleiten steevast voor behoedzaamheid.