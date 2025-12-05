ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Luchtvaartmaatschappij IndiGo door het stof voor chaos in India

Economie
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 9:30
anp051225080 1
MUMBAI (ANP) - De grootste luchtvaartmaatschappij van India, IndiGo, heeft spijt betuigd voor wijdverbreide verstoringen in zijn vliegschema voor het Aziatische land. Het door oud-KLM-topman Pieter Elbers geleide bedrijf schrapte de afgelopen dagen honderden vluchten. Dat gebeurde omdat nieuwe regels rond rust- en werktijden voor piloten voor roosterproblemen zorgden.
"We bieden onze klanten en belanghebbenden in de sector die zijn geraakt door deze problemen onze oprechte excuses aan", schrijft IndiGo op berichtenplatform X. De luchtvaartmaatschappij is van plan vrijdag rond de vijfhonderd vluchten te schrappen, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen bij luchthavens.
Het is de vierde dag van grote problemen bij IndiGo. Die ontstonden toen regels waren ingegaan die de wekelijks verplichte rusttijden voor piloten verruimden van 36 naar 48 uur en het aantal wekelijkse nachtlandingen per piloot beperkten tot twee. Volgens de Indiase burgerluchtvaartautoriteit moest de maatschappij door "misrekeningen en gaten in de planning" vluchten schrappen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 504056094

Wetenschappers ontdekken dat we koffiedik voor iets heel nuttigs kunnen gebruiken

ANP-534740352

Nicol Kremers voor de rechter: zes keer te veel coke, drie keer te veel alcohol

anp 514443012

Is het verboden om een kerstboom mee naar huis te nemen met open achterklep?

gandr-collage (1)

De nieuwe Ozempic Serena wil nu wel passen bij het schoonheidsideaal

ANP-516330954

Topbestuurders NPO weigeren loonoffer terwijl honderden medewerkers vrezen voor hun baan

ANP-457708720

Zit je relatie in een sleur? Dit zijn de stappen die volgens psychologen écht helpen

Loading