Luchtvaartmaatschappij IndiGo door het stof voor chaos in India

MUMBAI (ANP) - De grootste luchtvaartmaatschappij van India, IndiGo, heeft spijt betuigd voor wijdverbreide verstoringen in zijn vliegschema voor het Aziatische land. Het door oud-KLM-topman Pieter Elbers geleide bedrijf schrapte de afgelopen dagen honderden vluchten. Dat gebeurde omdat nieuwe regels rond rust- en werktijden voor piloten voor roosterproblemen zorgden.

"We bieden onze klanten en belanghebbenden in de sector die zijn geraakt door deze problemen onze oprechte excuses aan", schrijft IndiGo op berichtenplatform X. De luchtvaartmaatschappij is van plan vrijdag rond de vijfhonderd vluchten te schrappen, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen bij luchthavens.

Het is de vierde dag van grote problemen bij IndiGo. Die ontstonden toen regels waren ingegaan die de wekelijks verplichte rusttijden voor piloten verruimden van 36 naar 48 uur en het aantal wekelijkse nachtlandingen per piloot beperkten tot twee. Volgens de Indiase burgerluchtvaartautoriteit moest de maatschappij door "misrekeningen en gaten in de planning" vluchten schrappen.