Rusland: vooruitgang in onderhandelingen, praten graag verder

Samenleving
door Ans Vink
vrijdag, 05 december 2025 om 9:35
bijgewerkt om vrijdag, 05 december 2025 om 9:42
anp051225081 1
Poetin-adviseur Joeri Oesjakov zegt dat Rusland en de Verenigde Staten vooruitgang hebben geboekt bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne eerder deze week in Moskou. Rusland wil graag verder praten met de Amerikaanse onderhandelaars, zegt hij.
Sinds enkele weken wordt er onderhandeld over een Amerikaans puntenplan dat een einde moet maken aan de oorlog. Inmiddels is dat plan meerdere keren aangepast, waardoor onduidelijk is wat er nu precies in staat. Wanneer de Russen en Amerikanen elkaar weer treffen, is niet bekend.
