Philips toont herstel op afwachtend Damrak na forse koersdaling

AMSTERDAM (ANP) - Philips toonde vrijdag wat herstel op de Amsterdamse beurs. Het zorgtechnologieconcern ging donderdag flink omlaag na een analistenrapport van Citi. De Amerikaanse zakenbank waarschuwde dat Philips volgend jaar meer tegenwind zou kunnen verwachten van handelstarieven en zwakkere marktomstandigheden in China en dat dit de omzetgroei kan drukken.

Philips verklaarde later geen nieuwe prognoses te hebben gegeven en dat de verwachtingen voor 2026 zoals gepland in februari worden gepubliceerd. Het aandeel won 0,9 procent.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 949,57 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 916,78 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen 0,2 procent. De DAX in Frankfurt won 0,3 procent na een sterker dan verwachte stijging van de Duitse fabrieksorders in oktober.