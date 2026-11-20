FRANKFURT (ANP/DPA) - Luchtvaartmaatschappij Lufthansa is van plan om duizend banen te schrappen in Frankfurt en München. Dat komt naar voren uit een interne brief van het management van het Duitse Lufthansa Airlines aan medewerkers, die persbureau dpa heeft ingezien.

De brief is ondertekend door topman Jens Ritter van Lufthansa Airlines en vier andere leidinggevenden. "We zijn nu van plan om in totaal 1000 voltijdsfuncties te schrappen binnen de divisie Lufthansa Airlines op onze hubs in Frankfurt en München", citeert dpa.

Volgens het management zijn aanhoudende verliezen de reden. Lufthansa Airlines boekte in de eerste negen maanden van 2026 een operationeel verlies voor de aftrek van onder meer rente van 180 miljoen euro. De afgelopen twee jaar maakte de luchtvaartmaatschappij, de belangrijkste binnen Lufthansa Group, ook al geen winst. "Lufthansa Airlines is momenteel niet concurrerend wat betreft kostenstructuur, efficiëntie en productiviteit", aldus de brief.

Capaciteit terugbrengen

Ongeveer 67.100 mensen werkten eind 2025 bij de moedermaatschappij in Duitsland. Het is volgens dpa niet duidelijk of de maatregel bij een eerder aangekondigde ontslagronde van zo'n 4000 banen hoort. Ongeveer een jaar geleden maakte Lufthansa bekend 4000 administratieve werkplekken te laten verdwijnen. Ook is niet duidelijk wanneer en hoe de duizend banen worden geschrapt. Lufthansa wilde niet reageren op vragen van dpa.

Uit de brief blijkt ook dat Lufthansa Airlines de capaciteit op korte- en middellangeafstandsroutes verder wil terugbrengen. Lufthansa Airlines is van plan het aantal Airbus A320-toestellen dat de vliegmaatschappij inzet te verminderen en ze deels te vervangen met Airbus A220-vliegtuigen. Die zijn moderner en verbruiken minder brandstof.