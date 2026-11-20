CINCINNATI (ANP/RTR) - Honderden bezoekers zijn donderdagavond bijeengekomen in de dierentuin van Cincinnati in de Amerikaanse staat Ohio, na het overlijden van nijlpaard Fiona, die na haar geboorte in 2017 wereldwijd bekendheid kreeg.

Het nijlpaard was ziek geworden nadat ze vorige week een muts had ingeslikt die per ongeluk in haar verblijf was terechtgekomen. "Ondanks meerdere pogingen om de muts uit haar lichaam te krijgen, bleek dit uiteindelijk onoverkomelijk", zei de dierentuin in een bericht op Instagram. "Het team heeft vandaag de nodige ondersteunende zorg verleend in een poging haar te redden, maar zonder succes. Ze is niet meer hersteld".

Fiona groeide uit tot internetsensatie toen ze in 2017 zes weken te vroeg werd geboren. Ze had een gewicht van 13 kilo, minder dan de helft van een normaal geboortegewicht, en haar overlevingskansen waren erg klein. Van over de hele wereld volgden mensen haar ontwikkeling online. Er werd onder meer een kinderboekenserie op haar gebaseerd.