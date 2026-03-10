Luchtvaartmaatschappij SAS verhoogt ticketprijzen om Iranoorlog

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS verhoogt tijdelijk de prijzen van vliegtickets om de kosten voor vliegtuigbrandstof. Dit komt door de Iranoorlog en de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat heeft de olieprijzen flink opgedreven.

Een woordvoerder van SAS verklaarde dinsdag aan persbureau Reuters dat het bedrijf een tijdelijke prijsaanpassing heeft doorgevoerd vanwege de ongewoon snelle en aanzienlijke stijging van de kosten voor vliegtuigbrandstof. "Hoewel we altijd proberen om kostenfluctuaties waar mogelijk op te vangen, maken stijgingen van deze omvang het noodzakelijk om te reageren om stabiele en betrouwbare operaties te kunnen handhaven," voegde hij toe.