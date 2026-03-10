Iran claimt aanvallen op Israëlische olie-infrastructuur in Haifa

HAIFA (ANP/DPA) - De Iraanse krijgsmacht claimt aanvallen te hebben uitgevoerd op raffinaderijen en brandstofdepots in de Israëlische havenstad Haifa. Delen van de olie- en gasindustrie werden volgens een verklaring de afgelopen uren aangevallen met drones. Het is niet bekend of er schade aan de infrastructuur is toegebracht.

Iran meldt dat de aanvallen vergelding zijn voor Israëlische bombardementen op de Iraanse oliereserves. Sinds zaterdag 28 februari voeren de VS en Israël bombardementen uit op Iran. Volgens hen om te voorkomen dat Iran kernwapens in handen kan krijgen. Teheran ontkent hiermee bezig te zijn en voert vergeldingsaanvallen uit op Amerikaanse bases en andere doelen in het Midden-Oosten.