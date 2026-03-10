"Rusland is tot nu enige winnaar in Iranoorlog"

De oorlog in Iran kent tot nu toe Rusland als enige winnaar, waarschuwde voorzitter van de EU-leiders António Costa dinsdag. De stijgende energieprijzen leveren Rusland veel geld op voor de oorlogskas. De militaire capaciteiten die nu naar het Midden-Oosten worden verplaatst, hadden in Oekraïne kunnen worden ingezet. Ook de aandacht voor het Oekraïense front vermindert nu het conflict in het Midden-Oosten centraal staat, zei hij op de conferentie van EU-ambassadeurs.

Costa benadrukte dat Oekraïne de EU-lening van 90 miljard euro krijgt. Alle EU-leiders hebben die in december goedgekeurd, maar de Hongaarse premier Viktor Orbán blokkeert dit nu. De Slowaakse premier Robert Fico lijkt hem daarin te gaan volgen. "We zullen deze toezegging van alle leiders nakomen", zei Costa.

Uitbreiding van de EU, met onder meer Oekraïne, is nog steeds een van Costa's topprioriteiten. "Er moeten resolute stappen worden gezet. We moeten dit momentum aangrijpen", zei Costa.

De oorlog in het Midden-Oosten baart de EU grote zorgen, zei de voorzitter. De aanvallen van Iran en zijn bondgenoten, zoals Hezbollah, op buurlanden waaronder EU-lidstaat Cyprus moeten stoppen, benadrukte Costa.

"De Europese Unie roept alle partijen op tot maximale terughoudendheid en terugkeer naar de onderhandelingstafel", zei Costa. "Het beschermen van burgers, het waarborgen van nucleaire veiligheid en het respecteren van het internationaal recht is cruciaal. We moeten verdere escalatie vermijden."