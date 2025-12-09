ECONOMIE
Luchtvaartsector verwacht recordaantal passagiers in 2026

Economie
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 11:35
GENÈVE (ANP/BLOOMBERG) - Internationale luchtvaartmaatschappijen verwachten in 2026 in totaal 5,2 miljard passagiers te vervoeren. Dat is een nieuw record, meldt de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA. Ook verwachten wereldwijde luchtvaartmaatschappijen volgend jaar een recordwinst van 41 miljard dollar (ruim 35 miljard euro).
De winstverwachting vertegenwoordigt een stijging van 4 procent ten opzichte van de 39,5 miljard dollar dit jaar. De groei wordt gedreven door een stabiele economische groei, lagere inflatie, een zwakkere dollar en dalende brandstofkosten, aldus IATA.
Europa boekte de sterkste financiële prestaties in 2025. Daar groeiden prijsvechters als Ryanair en easyJet met dubbele cijfers. Ook behaalden ze betere winstmarges dan andere luchtvaartmaatschappijen.
