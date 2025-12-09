Litouwen roept opnieuw noodsituatie uit om smokkelballonnen vanuit Belarus

Litouwen heeft een nationale noodsituatie uitgeroepen vanwege smokkelballonnen die vanuit Belarus richting het land kwamen. Dat meldt de overheid van dat land. De ballonnen leiden onder meer tot problemen voor de luchtvaart. De noodsituatie geeft de krijgsmacht meer flexibiliteit om op te treden, in samenwerking met de politie of onafhankelijk.

"De noodtoestand is niet alleen afgekondigd vanwege de verstoring van de burgerluchtvaart, maar ook in het belang van de nationale veiligheid", zei de Litouwse minister van Binnenlandse Zaken Vladislav Kondratovič in een kabinetsoverleg dat werd gelivestreamd. Hij zei er niet bij welke bevoegdheden de krijgsmacht er precies bij krijgt. Ook is niet bekend hoelang de noodsituatie zal duren.

Litouwen beschuldigt Belarus ervan dat het criminelen er niet van weerhoudt met weerballonnen illegaal sigaretten over de grens te smokkelen. Het opdoemen van de ballonnen heeft al herhaaldelijk geleid tot tijdelijke sluitingen van de luchthaven in Vilnius, die op een kleine 20 kilometer van de grens met Belarus ligt.

Volgens de Litouwse publieke omroep zijn dit jaar al zo'n 600 ballonnen en onbekende drones in het luchtruim gesignaleerd. Bijna 50.000 passagiers raakten daardoor gedupeerd en meer dan 300 vluchten werden vertraagd of gecanceld.

Eerder sloot Litouwen om aanhoudende problemen door de ballonnen de grensovergang met Belarus. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft de ballonnen een "hybride aanval" genoemd.

De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko zei dinsdag dat Litouwen de dreiging van de weerballonnen overdreef en benadrukte dat Belarus geen oorlog wil met zijn buurland. "Willen ze echt vechten? We hebben geen oorlog nodig", zou Loekasjenko hebben gezegd. Eerder noemde Loekasjenko de grenssluitingen al "een gekke zwendel".