Luchtvrachtbedrijven Schiphol zien omzet flink teruglopen

SCHIPHOL (ANP) - Luchtvrachtbedrijven op Schiphol hebben hun omzet vorig jaar met 35 procent zien dalen vergeleken met een jaar eerder. Dat staat in de Internal Air Transport Association (IATA) Top-100, die Nieuwsblad Transport jaarlijks opstelt. Vorig jaar boekten de luchtvrachtbedrijven een omzet van 1,34 miljard euro, terwijl dat een jaar eerder nog ruim 2 miljard euro was. Reden voor de teruggelopen omzet is de scherpe daling van luchtvrachttarieven.

Dat de tarieven zijn gedaald, hangt vooral samen met het herstel van het passagiersvervoer na corona. Luchtvrachtbedrijven gebruiken voor een groot deel de zogeheten belly-capaciteit van passagiersvliegtuigen voor hun vrachtvervoer, maar tijdens de pandemie was deze optie bijna helemaal verdwenen. De vraag naar luchtvracht bleef echter bestaan. Hierdoor schoten de tarieven voor het vervoeren van goederen met vrachtvliegtuigen omhoog.