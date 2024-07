Belgische wielrenner Meeus langer bij Red Bull - Bora-hansgrohe

RAUBLING (ANP) - De Belgische wielrenner Jordi Meeus heeft zijn contract bij Red Bull - Bora-hansgrohe verlengd. De ploeg maakte niet bekend tot wanneer de nieuwe verbintenis van de sprinter loopt.

"Ik ben erg blij om bij de ploeg te blijven", zei Meeus op de website van Red Bull - Bora-hansgrohe. "Ik ben hier profwielrenner geworden en heb me vanaf het begin thuis gevoeld. Ik heb veel geleerd van de ploeg en mijn ploeggenoten en ik heb me hier altijd supergoed gevoeld. Het team was al een van de grootste toen ik voor het eerst tekende, en nu Red Bull aan boord is, kan het project nu nog verder groeien."

De 26-jarige Meeus won maandag de eerste etappe van de Ronde van Wallonië. Zijn grootste succes was de zege op de Champs-Élysées in de laatste etappe van de Tour de France in 2023.