Lufthansa hervat vliegverkeer naar Dubai eind oktober

FRANKFURT (ANP/RTR) - Lufthansa gaat vanaf eind oktober weer naar Dubai vliegen. Dat meldt het bedrijf in een woensdag uitgegeven verklaring. Daarmee volgt de luchtvaartmaatschappij de lijn van zijn dochterbedrijf Eurowings, dat enkele weken geleden eveneens bekendmaakte eind oktober weer directe vluchten naar Dubai aan te bieden. Lufthansa en Eurowings waren gestopt met vliegen naar Dubai na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten.

Lufthansa gaat de dienstregeling eind oktober weer geleidelijk opstarten. Uiteindelijk moeten er weer 36 vluchten van Lufthansa per week van en naar Dubai vliegen.

KLM liet woensdag opnieuw weten dat het in ieder geval tot en met 24 oktober uit veiligheidsoverwegingen niet naar Dubai en de Saudische steden Riyad en Dammam vliegt. Ook KLM stopte met het vliegen op de luchthavens in het Midden-Oosten door de Iranoorlog.