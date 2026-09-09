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Kuipers: meer bevoegdheid nodig bij spreiden patiënten

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 11:25
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DEN HAAG (ANP) - Tijdens een pandemie moet het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meer bevoegdheden krijgen om patiënten over het land te verspreiden, zei oud-voorzitter van het centrum Ernst Kuipers tijdens een coronaverhoor. Tijdens de coronacrisis gebeurde het op basis van solidariteit.
Dat ging volgens Kuipers goed en hij zei dat het waarschijnlijk ook bij een volgende crisis zo zou gaan. Toch zou het volgens de voormalige minister van Volksgezondheid beter zijn om het beter te regelen, zodat het doorgaan van ziekenhuiszorg niet afhankelijk wordt van de goede wil van andere regio's.
Kuipers zei tijdens het verhoor dat bijna alle regio's in Nederland wel een keer een coronabrandhaard zijn geweest. Dan moesten vanuit die regio's mensen naar andere gebieden worden vervoerd, omdat de ziekenhuizen daar al vol zaten met coronapatiënten.
Volgens de voormalige voorzitter heeft het LCPS goed gewerkt tijdens de pandemie, al gaf hij toe vooringenomen te zijn.
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