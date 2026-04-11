Lufthansa-piloten gaan maandag en dinsdag staken

BERLIJN (ANP/DPA) - Piloten van luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaan maandag en dinsdag staken, heeft vakbond Cockpit aangekondigd. De piloten staken voor een betere pensioensregeling en een nieuwe cao. Ook personeel van dochterondernemingen CityLine en Eurowings doet mee aan de actie, net als Lufthansa Cargo.

Volgens Cockpit heeft Lufthansa niet genoeg gedaan om tot een oplossing te komen in "diverse collectieve arbeidsconflicten". Vrijdag staakte het cabinepersoneel van Lufthansa, dat was de derde grote staking dit jaar bij Lufthansa. Honderden vluchten werden toen geannuleerd.

Een aantal bestemmingen naar het Midden-Oosten is uitgezonderd van de staking.