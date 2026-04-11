Seixas (19) wint Ronde van Baskenland, slotrit voor August

BERGARA (ANP) - Paul Seixas heeft met de zege van de Ronde van Baskenland als eerste Franse wielrenner in negentien jaar een etappekoers in de WorldTour gewonnen. De zelf pas 19-jarige Fransman van Decathlon CMA CGM zag zijn leidende positie in de slotrit van Goizper-Antzuola naar Bergara niet meer in gevaar komen. De ritzege ging naar de Amerikaan Andrew August van Ineos Grenadiers, Frank van den Broek eindigde als derde.

Seixas is met 19 jaar een jaar jonger dan de huidige wereldkampioen Tadej Pogacar, toen die in 2019 op 20-jarige leeftijd de Ronde van Californië op zijn naam schreef. Het Franse talent won dit jaar al een rit in de Ronde van de Algarve en de Faun-Ardèche Classic en hij eindigde als tweede in Strade Bianche achter Pogacar. In deze rittenkoers won hij drie etappes

De zesde etappe in de regen in Baskenland kende strijd op meerdere fronten. Uit een grote kopgroep waren de Spanjaard Marc Soler, de Deen Mattias Skjelmose en Ben Healy uit Ierland ontsnapt. In de groep met favorieten, die op 4 minuten reden, waren er tijdens de tweede beklimming van de Elosua aanvallen van de Spanjaard Javier Romo en de Duitser Florian Lipowitz, totdat Seixas er zelf vandoor ging op 57 kilometer van de streep.

Twee groepen

Seixas bleef op het lange stuk tot aan slotklim Asentzio echter hangen tussen de twee groepen en werd weer ingelopen. In de kopgroep had UNO-X Mobility het tempo opgevoerd om Tobias Halland Johannessen naar het podium te helpen. Uit de kopgroep ontsnapten August en de Spanjaard Raúl García Pierna, maar de laatste kon het tempo van de Amerikaan niet volhouden. Van den Broek sprintte erachter naar de derde plaats.

Johannessen kwam als achtste binnen en klom door de tijdwinst van drie minuten naar de derde plaats in het eindklassement, op 2.33 van Seixas. Lipowitz werd tweede, op 2.30 minuten van de Fransman.