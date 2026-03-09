ECONOMIE
Lufthansa schort vluchten naar Midden-Oosten verder op

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 20:13
FRANKFURT (ANP/RTR) - De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft extra annuleringen aangekondigd voor vluchten naar bestemmingen in het Midden-Oosten door de oorlog in de regio. Tot zondag zal niet worden gevlogen naar Dubai, Dammam en Abu Dhabi. Vluchten naar Tel Aviv blijven opgeschort tot donderdag 2 april, maakte Lufthansa bekend.
Daarnaast zal er tot zondag niet worden gevlogen naar de Jordaanse hoofdstad Amman en Erbil in Irak. Vluchten naar Beiroet in Libanon zijn geannuleerd tot 28 maart en naar de Iraanse hoofdstad Teheran tot 30 april.
KLM stelde het hervatten van zijn vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam vrijdag opnieuw uit. De luchtvaartmaatschappij vliegt tot en met dinsdag niet naar de bestemmingen in het Midden-Oosten vanwege de oorlog in de regio.
