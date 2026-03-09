ECONOMIE
Libanon: bijna 500 doden door aanvallen Israël

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 19:53
BEIROET (ANP/AFP/DPA) - Libanon heeft het dodental door aanhoudende Israëlische aanvallen naar boven bijgesteld. Er zijn 486 mensen om het leven gekomen en 1313 personen gewond geraakt sinds de strijd weer oplaaide, melden de autoriteiten. Het dodental stond op 394.
Libanon raakte vorige week betrokken bij de oorlog in het Midden-Oosten. Toen vuurde de Hezbollah-beweging weer raketten af op Israël als wraak voor de dood van de hoogste leider van bondgenoot Iran. Israël reageert met luchtaanvallen.
Dat conflict houdt nog steeds aan. Hezbollah zei maandag dat het een Israëlische basis bij Tel Aviv heeft bestookt met "geavanceerde raketten". Israël voerde ondertussen weer bombardementen uit in buitenwijken van Beiroet en in andere delen van Libanon.
Bronnen zeggen tegen de Amerikaanse nieuwssite Axios dat de Libanese regering rechtstreekse onderhandelingen met Israël heeft voorgesteld om het conflict te beëindigen. Zowel de VS als Israël zouden daar afwijzend op hebben gereageerd.
