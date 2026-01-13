Lufthansa schort vluchten naar Teheran langer op

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa schort vluchten naar de Iraanse hoofdstad Teheran langer op, vanwege de grote onrust in het land en de dodelijke demonstraties tegen het Iraanse regime. Lufthansa zegt nu tot zeker 28 januari niet naar Teheran te vliegen.

Lufthansa was eigenlijk van plan om afgelopen vrijdag vanaf Frankfurt weer naar Iran te gaan vliegen, na een periode van ongeveer zeven maanden zonder vluchten in verband met veiligheidsrisico's in de regio. Maar daar is het bedrijf nu dus op teruggekomen en wijst daarbij op de onrustige situatie in Iran. "De veiligheid van onze passagiers en bemanning is onze grootste prioriteit", aldus de maatschappij.

De Duitse regering heeft een waarschuwing gegeven voor reizen naar Iran en dringt haar burgers aan het land te verlaten, omdat ze risico zouden lopen op willekeurige arrestatie door de Iraanse autoriteiten.