Geen treinverkeer bij Breda, minder treinen op andere trajecten

UTRECHT (ANP) - Er is dinsdagochtend geen treinverkeer mogelijk van en naar Breda. Dat komt door een systeemstoring en duurt naar verwachting tot 08.15 uur. Verder laat de NS op een aantal trajecten minder intercity's en sprinters rijden. Dat komt door beperkingen in materieel en duurt tot minimaal 18.45 uur.

De inzet van minder treinen zorgt lokaal voor zo'n 15 minuten extra reistijd, meldt de NS. Het gaat onder meer om het traject tussen Schiphol en Nijmegen (via Utrecht), het traject tussen Schiphol en Den Haag, het traject tussen Assen en Groningen en het traject tussen Amsterdam Centraal en Zaandam. Een woordvoerder van de NS zegt dat veel treinen door het winterse weer van de afgelopen dagen geen onderhoud hebben kunnen krijgen. Daarom zijn er nu minder treinen inzetbaar.