Deze ene superprompt tilt al je ChatGPT- en Gemini-zoektochten naar een hoger niveau

Tech, AI, auto
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 13 januari 2026 om 7:30
wo-frueher-karteikaesten
Een enkele goede prompt kan het verschil maken tussen een middelmatig antwoord en een verrassend scherp stuk maatwerk. Volgens prompt-expert Terry Crapts “kan ChatGPT geen gedachten lezen”, daarom is helder formuleren de eerste voorwaarde voor kwaliteit. Wie dat onder de knie krijgt, haalt ook meer uit Gemini en andere AI‑tools.​
Een handige basisprompt voor vrijwel elke zoekopdracht op ChatGPT of Gemini bestaat uit vier elementen: rol, doel, context en vorm. OpenAI en Google adviseren allebei om expliciet te maken wie het model moet “spelen” (bijvoorbeeld onderzoeksjournalist), wat het concrete doel is, welke achtergrondinformatie telt en in welke vorm het antwoord moet komen. Daarmee verandert een vage vraag als “schrijf iets over inflatie” in een gerichte opdracht als: “Je bent economieredacteur, schrijf een analyse van maximaal 400 woorden voor hoogopgeleide nieuwslezers, met twee recente cijfers en een kritische invalshoek.
Dezelfde superprompt kun je hergebruiken voor vrijwel al je zoekvragen: vervang alleen het onderwerp en, waar nodig, de rol. Google’s eigen promptgids voor Gemini laat zien dat gestructureerde prompts de resultaten merkbaar verbeteren voor uiteenlopende taken, van e‑mail tot datanalyse. Wie eenmaal een sterke basisprompt heeft, maakt van elke AI‑chat direct een beter geïnformeerd gesprek.

