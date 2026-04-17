Lufthansa schrapt opnieuw honderden vluchten om stakingen

FRANKFURT (ANP/DPA) - Stakingen bij Lufthansa zorgen er vrijdag voor dat opnieuw honderden vluchten van het Duitse luchtvaartconcern zijn geschrapt. Ook bijna alle Lufthansa-vluchten vanaf Schiphol naar Frankfurt en München zijn geannuleerd.

Cabinepersoneel en piloten zijn met Lufthansa verwikkeld in een conflict over betere arbeidsvoorwaarden. Door de meerdaagse stakingen zijn eerder deze week ook al veel vluchten geschrapt in Duitsland. Tienduizenden reizigers werden hierdoor geraakt.

Lufthansa maakte donderdag bovendien bekend te stoppen met de vluchten van zijn regionale dochtermaatschappij Lufthansa Cityline. Dat heeft te maken met de recente stakingen, maar komt ook door hoge brandstofprijzen. De 27 vliegtuigen van het verlieslatende onderdeel worden permanent uit het vliegschema gehaald.

Het luchtvaartconcern heeft de stakingsacties van het personeel eerder onverantwoord genoemd, wijzend op de moeilijke situatie voor de luchtvaartsector door de oorlog in het Midden-Oosten.