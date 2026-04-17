Lufthansa schrapt opnieuw honderden vluchten om stakingen

Economie
door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 10:59
FRANKFURT (ANP/DPA) - Stakingen bij Lufthansa zorgen er vrijdag voor dat opnieuw honderden vluchten van het Duitse luchtvaartconcern zijn geschrapt. Ook bijna alle Lufthansa-vluchten vanaf Schiphol naar Frankfurt en München zijn geannuleerd.
Cabinepersoneel en piloten zijn met Lufthansa verwikkeld in een conflict over betere arbeidsvoorwaarden. Door de meerdaagse stakingen zijn eerder deze week ook al veel vluchten geschrapt in Duitsland. Tienduizenden reizigers werden hierdoor geraakt.
Lufthansa maakte donderdag bovendien bekend te stoppen met de vluchten van zijn regionale dochtermaatschappij Lufthansa Cityline. Dat heeft te maken met de recente stakingen, maar komt ook door hoge brandstofprijzen. De 27 vliegtuigen van het verlieslatende onderdeel worden permanent uit het vliegschema gehaald.
Het luchtvaartconcern heeft de stakingsacties van het personeel eerder onverantwoord genoemd, wijzend op de moeilijke situatie voor de luchtvaartsector door de oorlog in het Midden-Oosten.
Waarom je elke nacht rond 3 uur wakker wordt (en wat je lichaam je probeert te vertellen)

Winsten bedrijven naar recordhoogte omdat ze nu een smoes hebben voor prijsverhogingen

Veel kritiek op comeback Marco Borsato: "Waarom stuurde je die appjes"

Negen kleine manieren waarop je je kat elke dag in de war brengt

Langzaam maar heel zeker komt de oliecrisis op ons af

Gevonden: Sarah Ferguson zit in de Alpen

