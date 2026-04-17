Hezbollah waarschuwt Israël voor schending bestand

BEIROET (ANP/AFP) - De Libanese sjiitische beweging Hezbollah heeft verklaard "de vinger aan de trekker te hebben" voor het geval Israël de wapenstilstand schendt. Het tiendaagse bestand is vrijdag van kracht geworden.

Hezbollah claimt in maart en april al meer dan 2100 militaire acties te hebben ondernomen tegen Israëlische militairen in zuidelijk Libanon. De beweging zegt zich bewust te zijn "van de verraderlijkheid van de vijand" en klaar te staan voor meer acties.

Hezbollah heeft voor het staakt-het-vuren geëist dat Israël alle vijandelijkheden staakt, ook aanslagen op leden van de beweging. Israël heeft beloofd geen Libanese doelen aan te vallen, geen civiele en geen militaire, tenzij zelfverdediging dat noodzakelijk maakt.

Onderhandelen

Het Libanese leger heeft in de nacht al melding gemaakt van Israëlische beschietingen van dorpen in het zuiden van Libanon. Daar is geen reactie van Israël op geweest.

Het is de bedoeling dat Israël en Libanon aan de hand van de VS blijven onderhandelen.