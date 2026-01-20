Dodental door bosbranden in Chili loopt op

PENCO (ANP) - Het dodental door bosbranden in Chili is opgelopen tot zeker negentien mensen, aldus de autoriteiten. De regering is nog steeds bezig met grootschalige evacuaties van mensen. Meer dan dertig branden worden op dit moment bestreden. De situatie wordt bemoeilijkt door extreme hitte en sterke wind.

Er zijn zorgen dat er nieuwe branden uitbreken, aldus minister van Veiligheid Luis Cordero.

President Gabriel Boric kondigde zondag de noodtoestand af in de twee regio's die het zwaarst worden getroffen door bosbranden. De meeste doden vielen in de stad Penco in de regio Biobío. Volgens burgemeester Rodrigo Vera kwamen in zijn stad veertien mensen om het leven.