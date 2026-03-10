Lufthansa zet extra langeafstandsvluchten in door Iran-oorlog

FRANKFURT (ANP/RTR) - De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa speelt in op de schaarste die door de Iran-oorlog is ontstaan door extra langeafstandsvluchten in te zetten naar Azië en Afrika. Reizigers zoeken momenteel naar alternatieven voor luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten zoals Emirates en Qatar Airways, die worden gehinderd door luchtruimsluitingen in hun thuisregio.

Lufthansa voegt op korte termijn extra vluchten toe vanuit Duitsland naar Singapore, Kaapstad en Riyadh, zo liet het bedrijf dinsdag weten. Dochtermaatschappij Austrian Airlines heeft daarnaast al 10 speciale retourvluchten geregeld van Wenen naar Bangkok.

De stap volgt op British Airways, dat deze week extra vluchten toevoegde van Londen naar Singapore en Bangkok. Air France-KLM heeft ondertussen grotere vliegtuigen ingezet op vluchten vanuit verschillende steden in Azië, waaronder Tokyo, Shanghai en Mumbai, als reactie op de toegenomen vraag en de vluchtannuleringen door luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten.