Merz bezorgd dat Iran en VS geen plan hebben voor oorlog in Iran

BERLIJN (ANP/AFP/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz maakt zich naar eigen zeggen zorgen dat de Verenigde Staten en Israël geen gezamenlijk plan hebben om een duidelijk einde te maken aan de oorlog in Iran. De situatie wordt volgens hem zelfs steeds onduidelijker.

"De Verenigde Staten en Israël voeren al ruim een week oorlog tegen Iran. We delen veel van de doelen, maar iedere dag rijzen meer vragen", aldus Merz. "We zijn vooral bezorgd dat er kennelijk geen gedeeld plan is over hoe deze oorlog tot een spoedig en overtuigend einde gebracht kan worden."

Merz heeft in de afgelopen tijd vaker gewaarschuwd voor de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Hij wees op de consequenties voor de burgers van Iran en voor de veiligheid in de hele regio. Ook heeft hij gewaarschuwd voor stijgende energieprijzen en het risico dat een grote vluchtelingenstroom richting Europa op gang kan komen.