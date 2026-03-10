ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Merz bezorgd dat Iran en VS geen plan hebben voor oorlog in Iran

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 14:17
anp100326130 1
BERLIJN (ANP/AFP/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz maakt zich naar eigen zeggen zorgen dat de Verenigde Staten en Israël geen gezamenlijk plan hebben om een duidelijk einde te maken aan de oorlog in Iran. De situatie wordt volgens hem zelfs steeds onduidelijker.
"De Verenigde Staten en Israël voeren al ruim een week oorlog tegen Iran. We delen veel van de doelen, maar iedere dag rijzen meer vragen", aldus Merz. "We zijn vooral bezorgd dat er kennelijk geen gedeeld plan is over hoe deze oorlog tot een spoedig en overtuigend einde gebracht kan worden."
Merz heeft in de afgelopen tijd vaker gewaarschuwd voor de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Hij wees op de consequenties voor de burgers van Iran en voor de veiligheid in de hele regio. Ook heeft hij gewaarschuwd voor stijgende energieprijzen en het risico dat een grote vluchtelingenstroom richting Europa op gang kan komen.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

d628128c69579e3e4e8d6ef78494ee55,e0585b67

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis

154266670_m

Multivitamines toch echt goed voor je? Volgens nieuwe studie gaan ze veroudering tegen

GettyImages-2264666530

Trump is klaar met zijn oorlog. Maar hoe stop je?

166111680_m

Dit is waarom je moet stoppen met altijd sorry zeggen

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

Loading