Topvrouw X-alternatief Bluesky doet stap terug

Economie
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 14:14
SEATTLE (ANP) - Topvrouw Jay Graber van socialmediaplatform Bluesky doet een stap terug. Ze blijft wel bij het in opkomst zijnde Amerikaanse bedrijf, en gaat aan de slag als innovatiedirecteur.
"Nu Bluesky volwassen wordt, heeft het bedrijf een ervaren bestuurder nodig die zich richt op schaalvergroting en uitvoering, terwijl ik terugkeer naar waar ik het beste in ben: nieuwe dingen bouwen", laat Graber weten in een blog.
Bluesky is in 2019 opgezet door Jack Dorsey, de oprichter van Twitter. Sinds 2021 is het een onafhankelijk bedrijf. Het platform, dat wordt gezien als een alternatief voor X, is de laatste jaren gegroeid naar meer dan 40 miljoen gebruikers.
De leiding bij Bluesky wordt op interimbasis overgenomen door Toni Schneider, oud-topman van Automattic. Dat is het bedrijf achter websitemakersoftware WordPress. Schneider fungeerde al meer dan een jaar als adviseur van Bluesky en Graber in het bijzonder.
