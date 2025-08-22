Luxe treinreis in Japan geschrapt na drankmisbruik personeel

TOKIO (ANP/AFP) - De uitbater van een luxe Japanse slaaptrein heeft een reis geannuleerd na de ontdekking dat personeelsleden jarenlang overmatig alcohol dronken. Dat deden zij zogenaamd voor kwaliteitscontroles. Lokale media melden dat tot nu toe zes mensen zijn ontslagen. Hierdoor kampt de East Japan Railway Company (JR East) met een personeelstekort.

Het overmatig drinken zou in 2022 zijn begonnen. "Sommige personeelsleden dronken herhaaldelijk meer dan toegestaan tijdens hun routinematige kwaliteitscontroles. Dit ondermijnt niet alleen ernstig het vertrouwen in ons bedrijf, maar is ook onacceptabel gedrag voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het reisschema van onze gasten", meldt een dochterbedrijf van JR East.

De geannuleerde reis zou volgende week zaterdag vertrekken en door de regio's Niigata (westen) en Nagano (midden) rijden. De reis van twee nachten kostte ruim 3000 dollar en omvatte een diner, dure wijnen en een bezoek aan een wijnmakerij.